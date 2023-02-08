"Saklambaç oynadık tamam mı? Geçecek hepsi"

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te hasara neden oldu. 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem yardım kampanyaları düzenlenmeye başlandı. İşte, Migros'tan deprem bölgesine yardım kampanyası...

MİGROS'TAN DEPREM BÖLGESİ YARDIM KAMPANYASI

Migros bölgedeki dağıtım merkezlerinden su, çay, şeker, bisküvi, hazır çorba gibi acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan 12 tırı yola çıkardı. Sanal Market üzerinden verilecek temel ihtiyaç malzemeleri siparişlerini, kar amacı olmayan indirilmiş özel bağış fiyatlarıyla deprem bölgesine ulaştıracak. Tüm bağışları tek bir konumda toplayarak, özel araçlar ile AFAD’ın belirlediği noktalara teslim edecek.