Migros'tan

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Perakende zinciri Migros, marketlerinde tane ile satılan domateslerle ilgili açıklama yaptı. Tüketicilerin domatesin paketlenmiş şekilde tane ile satılmasına tepki göstermesi üzerine yapılan açıklamada, uygulamanın hatalı olduğu belirtildi.

Migros sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, tane ile satılan domatesin özellikli Pembe Domates olduğunu belirtilerek, "imhaların önlenmesi ve pandemi sürecinde hijyenik amaçlı yapılmış olsa da uygulama hatalı olmuş. Gerekli düzeltmeyi yapıyoruz. " denildi