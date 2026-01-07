Habertürk
        Migros ve ColendiBank'ın servis bankacılığı başvurusuna BDDK'dan onay - İş-Yaşam Haberleri

        Migros ve ColendiBank’ın servis bankacılığı başvurusuna BDDK’dan onay

        Migros ve ColendiBank'ın Servis Modeli Bankacılığı iş birliği, BDDK onayıyla hayata geçiyor. Bu iş birliğiyle Migros müşterileri hem dijital hem de fiziki kanallarla entegre, hızlı ve kullanıcı odaklı finansal hizmetlere tek bir ekosistem üzerinden erişebilecek

        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 12:21 Güncelleme: 07.01.2026 - 12:21
        Migros ve ColendiBank'ın servis bankacılığı başvurusuna BDDK'dan onay
        Türkiye’nin öncü ve dijital kanallarıyla lider perakende zinciri Migros ile Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli, dijital mevduat bankası ColendiBank, ‘Servis Modeli Bankacılığı’ kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yaptıkları başvuru için onay aldı. BDDK tarafından verilen bu izinle birlikte, Colendi Bank A.Ş., bankacılık hizmetlerini açık bankacılık servisleri aracılığıyla sunabilecek. Bu hizmetler, Migros’un bağlı ortaklığı olarak kurulan Money Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (MoneyFinans) tarafından sağlanan arayüz üzerinden Migros müşterilerinin hizmetine açılacak.

        HEM DİJİTAL HEM FİZİKİ KANALLARA ENTEGRE SERVİS MODELİ BANKACILIĞI

        MoneyFinans ve ColendiBank iş birliğinin müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı hedeflediğini vurgulayan Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi Cem Doğan, “Migros’un hem dijital hem de fiziki kanallarındaki geniş kapsamlı ve erişilebilir ağı sayesinde perakende ve finans bir araya geliyor ve finansal işlemler müşterilerin günlük yaşamına doğal ve akıcı biçimde entegre oluyor. Bu iş birliği doğru ve yenilikçi ürünlerle uçtan uca entegre bir finansal deneyim yaratıyor” dedi.

        “PERAKENDE VE FİNANSIN KESİŞİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DEĞER YARATACAĞIZ”

        Servis Modeli Bankacılığı ile dijital ve fiziki kanalları kapsayacak şekilde Migros müşterilerine hızlı ve güvenilir finansal çözümler sunmak için çalıştıklarını belirten Money Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Müstehlik, “Yenilikçilik, güvenilirlik, verimlilik ve kalıcı etki yaratma anlayışımızı bu modele taşıyoruz. Güçlü iş ortaklarımızla birlikte, regülasyonlara tam uyumlu ve ölçeklenebilir bir yapı kurarak, perakende ve finansın kesişiminde sürdürülebilir bir değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile finansal hizmetlere erişimi herkes için daha şeffaf, daha hızlı ve hiper kişiselleştirme ile gerçek anlamda kullanıcı odaklı hale getirirken, müşteri deneyimini ileri taşıyan uzun vadeli büyüme hedeflerimizi destekleyen önemli bir adım atmış olacağız” dedi.

        “SERVİS MODELİ BANKACILIĞININ TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİNE İNANIYORUZ”

        ColendiBank Kurucu Ortağı ve CEO’su Deniz Devrim Cengiz, “BDDK, vizyoner yaklaşımı ile hayata geçirdiği Servis Modeli Bankacılığı düzenlemeleriyle dünyaya örnek oldu. Biz de bu doğrultuda fintekten gelen tecrübemiz, yeni nesil teknolojimiz ve güçlü ortağımız ile globalde en iyi Servis Modeli Bankacılığı uygulamalarından biri olmak üzere yola çıktık. Migros ile geliştirdiğimiz bu model kapsamında Servis Modeli Bankacılığı başvurusunun BDDK tarafından onaylanması, teknolojik altyapımıza ve regülasyonlara uyum konusundaki yaklaşımımıza duyulan güvenin güçlü bir göstergesi. Servis Modeli Bankacılığı uygulamalarının getirdiği erişilebilirlik ve kapsayıcılık ile Türk bankacılık sistemini daha da büyüteceğine inanıyoruz” dedi.

