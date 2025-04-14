Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Section Name

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Miguel Cardoso Kayserispor'u sırtlıyor - Bellona Kayserispor Haberleri

        Miguel Cardoso Kayserispor'u sırtlıyor

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, attığı goller ile takımını sırtlıyor. Cardoso, Kasımpaşa maçında bu sezonki 5. golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miguel Cardoso Kayserispor'u sırtlıyor!
        ABONE OL

        Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un başarılı oyuncularından Miguel Cardoso, attığı ve attırdığı goller ile takımını sırtlıyor.

        Geride kalan 31 haftada 27 maçta görev alan Portekizli oyuncu, 6 asist yaparken 5 de gol attı. Son olarak Kasımpaşa maçında attığı gol ile takımına 3 puanı getiren Cardoso, etkili futbolu ile de takımın en önemli isimlerinden birisi oldu. Cardoso, bu sezon Sivasspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında topu filelerde buluşturmayı başardı.

        Portekizli futbolcu, Başakşehir, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Konyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarında da asist yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı
        Karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?