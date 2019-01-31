Fenerbahçe'nin ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala renklerine anlaşma sağladığı Miha Zajc, sarı lacivertli taraftarlar tarafından kariyerine dair araştırma devam ediyor. Son olarak İtalya'nın Empoli takımında forma giyen futbolcu, bu sezon toplamda 21 maçta forma giydi. İşte, Miha Zajc'ın kariyerine dair tüm detaylar...

MİHA ZAJC KİMDİR?



Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Zajc, 1994 Slovenya doğumlu. 24 yaşındaki oyuncu, 1.78 boyunda ve orta sahanın ortasında görev yapmakta. Ayrıca on numara pozisyonunda da forma giyebilmekte.

Miha Zajc, futbol hayatına Slovenya'da Bilje takımı ile başladı. Sonrasında Interblock'ta altyapı eğitimini alan Zajc, kendini daha fazla gösterebileceği Bravo'ya transfer oldu.

Bravo'dan Olimpija Ljubljana ve Celje'ye kiralanan, bu takımlarda gösterdiği performansla öne çıkmayı başaran Zajc, 2014'te 400 bin euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana kadrosuna katıldı.

Ljubljana ekibinin formasıyla 70 maça çıkan Zajc, 2017'nin ocak ayında 1.7 milyon Euro'ya Empoli'ye transfer oldu.

Devre arasında geldiği Empoli ile küme düşen Zajc, 2017-18 sezonunda Serie B'de sergilediği performansla takımının tekrar Serie A'ya yükselmesine büyük katkı sağladı.