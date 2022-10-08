Mihra İsminin Anlamı Nedir? Mihra İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

Mihra İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Mihra isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

MİHRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mihra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mihra isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mihra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MİHRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mihra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Böğürtlen. Yerelması, karpuz ve benzerleri bitkileri sertleştiren, tadını bozan hastalık. İyiliksever, hoşgörülü, sevgi dolu ve nazik.

MİHRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mihra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mihra ismini koymak caizdir.

MİHRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mihra ismini kullanan 564 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mihra ismini kullanan 117 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mihra ismini kullanan 25 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mihra ismini kullanan 24 kişi bulunmaktadır.

MİHRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Mihra adına sahip insanla, tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işleri yoktur. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Arkadaşlık ve dostluk kavramlarına önem verirler. Aile, hayatlarının en önemli yerindedir.