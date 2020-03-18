Koronavirüs salgını nedeniyle futbol oynamak istemediğini daha önce sosyal medya hesabından açıklayan ve dün Trabzonspor ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran John Obi Mikel açıklama yaptı.

"EN ZOR KARARLARDAN BİRİYDİ"

Nijeryalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm takım arkadaşlarım, teknik ekibime, sağlık personelime teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar elde ettiğimiz her şey için teşekkür ediyor ve ligi kazanmada size iyi şanslar diliyorum. Vermiş olduğum en zor kararlardan biriydi ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.