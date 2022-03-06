Mila Kunis-Ashton Kutcher çiftinden Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağış

"Ukraynalı olduğum için gurur duyuyorum" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde doğan aktris Mila Kunis (38), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından kendisi gibi oyuncu olan eşi Ashton Kutcher (44) ile Ukraynalı mülteciler için harekete geçti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan ünlü çift, mültecilere 3 milyon dolar bağış yaptıklarını duyurdu.

Kunis, "1983'te Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde doğdum, 1991'de Amerika'ya geldim. Kendimi her zaman bir Amerikalı, gururlu bir Amerikalı olarak gördüm. Bu ülkenin benim ve ailem için yaptığı her şeyi seviyorum. Ancak Ukraynalı olmaktan hiç bugünkü kadar gurur duymadım." dedi.

Kutcher da bir Ukraynalı biriyle evli olmaktan duyduğu gururun altını çizerek, "Ukrayna'da meydana gelen olaylar oldukça yıkıcı. İnsanlığa yönelik bu tür haksız saldırılara bu dünyada yer yok." ifadelerini kullandı.

"KALACAK YER SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Bölgeye insani yardımı sağlama çabasına destek olmak için bağış topladıklarını belirten Ashton Kutcher, "En büyük zorluk şu anda lojistik. Kalacak yer sağlamamız, bölgeye erzak ve kaynak sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

30 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTILAR

İkili, GoFundme aracılığıyla Ukraynalı mültecilere ulaştırılmak için 3 milyon dolar bağış yaptıklarını ifade ederek, hayranlarından başlattıkları 30 milyon dolarlık bağış kampanyasına katkı sağlamalarını istedi.

Kampanyanın, sahada aktif olarak yardım sağlayan Flexport ve Airbnb'ye fayda sağlayacağını belirten Kutcher, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Flexport, Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova'daki mülteci bölgelerine yardım malzemeleri sağlıyor. Airbnb, Ukrayna'dan kaçan mültecilere ücretsiz, kısa süreli barınma sağlıyor. Ukrayna'nın yanında olmak, Ukraynalıları desteklemek demektir.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

2015 yılında nikah masasına oturan Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood adında iki çocukları bulunuyor.

"MİRAS BIRAKMAYACAĞIZ"

2019'da bir radyo programına katılan Ashton Kutcher, "Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu." demişti.

Ashton Kutcher, Kunis ile kendisinin sahip oldukları maddi birikimi yardım vakıfları başta olmak üzere bu tür yerlere harcayacaklarını sözlerine eklemişti. Çocuklarının becerikli olmasını istediğinin de altını çizen Kutcher, girişimci bir ruhları olmasını umduğunu belirtmişti.