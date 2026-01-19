Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 1 - Lecce: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 1 - Lecce: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 21. haftasında Milan, evinde konuk ettiği Lecce'yi 1-0 mağlup etti

        Giriş: 19.01.2026 - 00:48 Güncelleme: 19.01.2026 - 00:48
        İtalya Serie A'nın 21. haftasında Milan ile Lecce karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan, 1-0'lık skorla kazandı.

        Milan'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti.

        Kritik bir galibiyet elde eden Milan, puanını 46'ya çıkardı ve lider Inter'i 3 puan geriden takibini sürdürdü. Üst üste 4. yenilgisini alan Lecce, 17 puanda kaldı.

        Milan gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Lecce ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

