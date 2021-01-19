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Milan'ın gözdesi Yusuf Yazıcı

Serie A ekiplerinden Milan'ın milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı izlediği ve sezon sonunda kulübüne teklif yapacağı belirtildi. Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için ise Manchester United ve Juventus'un devrede olduğu kaydedildi

Milan'ın gözdesi Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı'ya dev talip
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DHA

İtalya Serie A ekibi Milan, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için Milano ekibi sezon sonunda resmi teklif yapacak.

Milan'a karşı Avrupa Ligi'nde deplasmanda 3 gol atarak yıldızlaşan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı için Milan görüşme talep ederken sezon sonu da oyuncunun bonservisini almak istiyor. Milan, 2024 yılına kadar Lille ile sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın transferi için en ciddi kulüp. İspanya'dan da talipleri olan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol 4 asist üretirken hem lig, hem de Avrupa Ligi'nde takımının önemli bir hücum silahı konumunda. Yusuf Yazıcı'nın olası transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da Trabzonspor'un olacak.

ÇALHANOĞLU İÇİN JUVENTUS BASTIRIYOR

Milan, Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak isterken Juventus ve Manchester United'ın da transfer isteği sürüyor. Özellikle 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Juventus'un ısrarcı olduğu öğrenildi.

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