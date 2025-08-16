Milan Skriniar: Pozisyon yaratamadık

Fenerbahçe'nin stoperleri Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Skriniar, karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Amacımız kazanmaktı. Burada zor bir maç olacağını bekliyorduk. Agresif bir maç oldu. İkili mücadelelere, uzun toplara dayalı bir maç oldu. Bu anlamda iyi iş çıkardık, mücadele noktasında. Problem şu; pozisyon yaratamadık." dedi.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Slovak savunmacı, buldukları şansları gole çevirmeleri gerektiğini belirterek, "Elde ettiğimiz fırsatları da golle değerlendirmeliyiz. Bunu yaparsak 3 puanı alırız. Neticeden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

"ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Skriniar, kısa süre içinde çok kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, "4 gün içinde önemli bir maç oynayacağız. O maça kadar kendimizi hazırlayacağız." sözleriyle açıklamasını noktaladı.