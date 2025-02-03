Milan Skriniar transfer sürecini anlattı!

"BURAYI TERCİH ETTİM VE VERDİĞİM KARARDA NE KADAR HAKLI OLDUĞUMU GÖRÜYORUM. BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Transfer süreciyle ilgili Slovak stoper, “Aslında başka opsiyonlar da, teklifler de vardı. Ben burada sizler aracılığıyla Başkanımıza ve Sportif Direktörümüze minnettarlığımı sunmak istiyorum. Benimle kontağa geçtikleri ilk andan itibaren fazlasıyla netlerdi. Dolayısıyla bu gerçekten hoşuma gitti. Bunu takdir ettim çünkü futbol sektöründe bu normal bir durum değil. Dolayısıyla net olmaları hoşuma gitti. Ben de burayı tercih ettim ve verdiğim kararda ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferden önce hocamızla, Edin Dzeko’yla ve Sportif Direktörümüzle bir konuşmamız oldu. Bana göre Fenerbahçe’ye katılarak fantastik ve harika bir karar verdim. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Şimdi üzerime düşen, takımıma yardım etmek ve sahada olduğum sürece en iyimi ortaya koymak.” açıklamasında bulundu.