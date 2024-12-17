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        Haberler Dünya Milano’da sokakta sigara içmek yasaklanacak | Dış Haberler

        Milano’da sokakta sigara içmek yasaklanacak

        İtalya'nın Milano kentinde, 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmek yasaklanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:52
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        Milano'da sokakta sigara içmek yasaklanacak
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        İtalya'nın Milano şehrinde belediyenin, 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacağı açıklandı.

        Ancak, sigara içenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzakta olması halinde bu yasağın geçerli olmayacağı kaydedildi. Yasağa uymayanlara ise 40 ile 240 avro arasında değişen para cezaları uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

        İtalyan Tütün Derneği, Milano Belediyesi'nin böyle bir yasağı uygulama yetkisi olmadığını ve bu tür bir müdahalenin ulusal düzeyde tartışılması gerektiğini savunarak düzenlemeyi mahkemeye taşıdı.

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