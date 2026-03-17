Milas'ta kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Milas ilçesi Çallı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyon ile Sebahattin Altuntaş (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altuntaş ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye sevk edilen Altuntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.