"ÜZERİMDE SUÇLULUK VE UTANÇ TAŞIDIM"



En son 2015'te arena turnesine çıkan Cyrus, çocukluk yıllarında ne kadar sert bir şekilde yargılandığını fark ettiği noktadan da bahsetti.



Miley Cyrus, "Gerçekten çok fazla tartışmaya ve üzüntüye yol açtığım için yıllarca üzerimde biraz suçluluk ve utanç taşıdım. Artık bir yetişkin olarak ne kadar sertçe yargılandığımı fark ediyorum. Çocukken yetişkinler tarafından sertçe yargılandım ve artık bir yetişkin olarak bir çocuğu asla sert bir şekilde yargılamayacağımı biliyorum" dedi.



Fotoğraflar: AP, Reuters