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Miley Cyrus 100 bin kişiyle kendisini yalnız hissediyor

Miley Cyrus, arena turnesi yapamama sebebini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Yüzbinlerce kişiye şarkı söylemek pek de sevdiğim bir şey değil. Hiç bağ yok. Güvenlik yok. Ayrıca doğal da değil. Çok izole eden bir şey çünkü eğer 100 bin kişinin önündeyseniz yalnızsınız demektir" dedi

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  • Miley Cyrus 100 bin kişiyle kendisini yalnız hissediyor - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Cyrus, büyük mekanlarda sahne almanın kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.
  • Miley Cyrus 100 bin kişiyle kendisini yalnız hissediyor - Magazin haberleri

    "YAPAMAM"

    Konuyla ilgili 'British Vogue'a konuşan Miley Cyrus, "Çok uzun zaman oldu. Verdiğim son arena konserinden sonra, buna daha çok bir soru gibi yaklaştım ve yapamam" ifadelerini kullandı.

    Cyrus, sözlerine, "Sadece 'yapamam' değil çünkü 'yapamam' demek kapasiteye işaret eder ama bu benim arzum. Hayatımı kendiminkinden başka birinin zevki ya da tatmini için yaşamak istiyor muyum?" dedi.
  • Miley Cyrus 100 bin kişiyle kendisini yalnız hissediyor - Magazin haberleri

    "EĞER 100 BİN KİŞİNİN ÖNÜNDEYSENİZ YALNIZSINIZ DEMEKTİR"

    30 yaşındaki Miley Cyrus, "Yüzbinlerce kişiye şarkı söylemek pek de sevdiğim bir şey değil. Hiç bağ yok. Güvenlik yok. Ayrıca doğal da değil. Çok izole eden bir şey çünkü eğer 100 bin kişinin önündeyseniz, yalnızsınız demektir" şeklinde de konuştu.
  • Miley Cyrus 100 bin kişiyle kendisini yalnız hissediyor - Magazin haberleri

    "ÜZERİMDE SUÇLULUK VE UTANÇ TAŞIDIM"

    En son 2015'te arena turnesine çıkan Cyrus, çocukluk yıllarında ne kadar sert bir şekilde yargılandığını fark ettiği noktadan da bahsetti.

    Miley Cyrus, "Gerçekten çok fazla tartışmaya ve üzüntüye yol açtığım için yıllarca üzerimde biraz suçluluk ve utanç taşıdım. Artık bir yetişkin olarak ne kadar sertçe yargılandığımı fark ediyorum. Çocukken yetişkinler tarafından sertçe yargılandım ve artık bir yetişkin olarak bir çocuğu asla sert bir şekilde yargılamayacağımı biliyorum" dedi.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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