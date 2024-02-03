Miley Cyrus, Grammy'de sahne alacak
Miley Cyrus, 5 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek Grammy Ödülleri'nde sahneye çıkacak
66. Grammy Ödülleri’ne 6 dalda aday gösterilen Miley Cyrus, gecede şarkı söyleyerek şovunu taçlandırmayı planlıyor. ünlü şarkıcının hit şarkısı 'Flowers'ı seslendirmesi bekleniyor.
Miley Cyrus, iki gün sonra gerçekleşecek büyük gösterinin provasını yapmak üzere cuma öğleden sonra Los Angeles’ta görüldü.
Bir kaynak, Miley Cyrus'un performansının mükemmel olduğunu söyledi. Şarkının Ocak 2023'te yayınlanmasından bu yana ilk kez TV'de seslendirileceği düşünülüyor.