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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Millî Reasürans Oda Orkestrası'dan Anadolu Rock rüzgarı

        Millî Reasürans Oda Orkestrası'dan Anadolu Rock rüzgarı

        İş Sanat ve Millî Reasürans Oda Orkestrası iş birliğinde 14 Mayıs akşamı gerçekleşen "Anadolu Rock-Bukalemun" konseri, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Konserde; Millî Reasürans Oda Orkestrası'nın popüler müzik tarihinde dinleyicilerin hafızasında kazınan eserler yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:02
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        Oda Orkestrası'dan Anadolu Rock rüzgarı
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        Millî Reasürans, kültür sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Millî Reasürans Oda Orkestrası, İş Sanat iş birliği ile 14 Mayıs akşamı gerçekleşen “Anadolu Rock-Bukalemun” konseri dinleyicilere eşsiz bir müzik şöleni sundu. Konserde; Millî Reasürans Oda Orkestrası’nın popüler müzik tarihinde dinleyicilerin hafızasında kazınan eserler yer aldı. Orkestra şefliğini Hakan Şensoy’un üstlendiği konserde Çağ Erçağ (viyolonsel), Nurkan Renda (gitar), Uğur Gülbaharlı (tuşlu çalgılar), Levent Candaş (bas gitar), Emre Günay (davul) sahne aldı.

        Hakan Şensoy, Nurkan Renda ve Çağ Erçağ’ın fikriyle ortaya çıkan Bukalemun projesi, klasik armoniden post modern yaklaşıma kadar pek çok kompozisyon tekniğini barındırıyor. Çağ Erçağ’ın yorumu, Nurkan Renda’nın bilgi birikimi ve Hakan Şensoy’un kompozisyon yaklaşımıyla seyircisiyle buluşan proje her geçen gün genişleyen repertuvarı ile sanatseverlerin gönlünü çelmeye devam ediyor.

        Millî Reasürans Oda Orkestrası Hakkında:

        Çoğu solistlik kariyerlerini devam ettirmekte olan sanatçıların oluşturduğu Millî Reasürans Oda Orkestrası 1996 yılında kurulmuştur.

        İlk konserini 10 Nisan 1996 tarihinde veren Millî Reasürans Oda Orkestrası, kuruluşundan itibaren aralarında Gürer Aykal, Rengim Gökmen, Hakan Şensoy, Oğuzhan Kavruk, Ender Sakpınar, Cem Mansur, Emin Güven Yaşlıçam, I.Ilarion Galati, Enrique Batiz, Amaury du Closel, Tadeusz Strugała, Yuri Yankov, Miguel del Real, Felipe Carasco, Cikara Imamura, Yalçın Adıgüzel, Franciscoj Maestre, Paulo Belloli, Peter Jablonsky, Ola Rudner, Arto Noras, Roberto Prosseda, Davide Alogna, Florin Galati, Milos Karadaglic, Steven Isserlis, Davide Formisano, George Dalaras, İdil Biret, Gülsin Onay, Fazıl Say, Cihat Aşkın, Gökhan Aybulus, Efe Baltacıgil, Poyraz Baltacıgil, Bülent Evcil gibi yurt içi ve yurt dışından katılan tanınmış şef ve solistlerle birçok başarılı konsere imza atmıştır.

        Kültürel hayatımızı zenginleştiren çok sesli evrensel müziği konser ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunan Millî Reasürans Oda Orkestrası, her yıl Eylül-Mayıs ayları arasında Millî Reasürans konser salonunda dinleyicilerle buluşmaktadır.

        Düzenli konser dizilerine ek olarak çeşitli ulusal ve uluslararası festivallere de katılan topluluk, “Romantik Dönem Yaylı Müziği” ve “Şensoy Plays Tura” adlı CD’leri yayınlamıştır.

        Millî Reasürans, sanata olan desteğini; 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 ve 2023 yıllarında düzenlenen 34, 36, 38, 40, 42 ve 51’inci Uluslararası İstanbul Müzik Festivalleri sponsorluğu ile sürdürmüştür.

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        #Milli Reasürans Oda Orkestrası
        #İş Sanat
        #konser
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