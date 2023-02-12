Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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