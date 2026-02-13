MEB Akademisi personel alımı başvuruları uzatıldı! Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Akademisi merkezlerine yapılacak sözleşmeli eğitim personeli alımına ilişkin başvuru süresi uzatıldı. İstihdam kapsamında MEB akademisi bünyesinde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapmak üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak. MEB kadrolarından başvuran adaylar arasından, ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Peki, MEB Akademisi eğitim personeli alımı için kimler başvuru yapabilir, sözlü sınav ne zaman? İşte tüm detaylar...
MEB, Milli Eğitim Akademisi merkezlerine alınacak 826 sözleşmeli eğitim personeli başvurularının uzatıldığını duyurdu. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme sonuçları, 19 Şubat tarihinde Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar listesi ise, 28 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Bu kapsamda “MEB Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımı başvusu için son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI UZATILDI
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapacak.
13 Şubat 2026 (bugün) sona ermesi beklenen başvuru süreci 15 Şubat 2026 tarihine uzatıldı. Buna göre adaylar, 15 Şubat Pazar günü saat 18.00'e kadar başvurularını yapabilecek.
MEB AKADEMİSİ PERSONEL ALIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde,
Üniversitelerde görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyeleri,
MEB kadrolarında görevli, doktora veya daha üst akademik unvana sahip personel,
MEB’de öğretmen olarak çalışan, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip öğretmenler başvuru yapabilecek.
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 28 Şubat tarihinde duyurulacak ve sözlü sınav 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretim üyesi kadrolarında başvuruda bulunanların atama sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. MEB kadrolarından başvuruda bulunanların atama sonuçları ise 25 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.
EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİ KADRO DAĞILIMI
826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapılacak merkezler ve kontenjan sayıları şöyle:
Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi: 46
Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi: 35
Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi: 88
Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi: 96
Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47
Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi: 26
Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi: 124
Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi: 63
Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi: 92
İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi: 90
İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi: 72
İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47