MEB, Milli Eğitim Akademisi merkezlerine alınacak 826 sözleşmeli eğitim personeli başvurularının uzatıldığını duyurdu. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme sonuçları, 19 Şubat tarihinde Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar listesi ise, 28 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Bu kapsamda “MEB Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımı başvusu için son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...