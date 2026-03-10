Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi alacak öğretmen adaylarının kayıt kılavuzu yayımlandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ayrılmak istediği Hasan Hüseyin Subaşı tarafından boğulan Alev Koç'un kardeşi Zeynep İbili, ablasının ölmeden önce kredi çektiğini ve bunu öldükten sonra öğrendiklerini belirterek, "Bir dolandırıcı tarafından canice katledildi. Tahmini 4 milyon TL diye biliyoruz v... Daha Fazla Göster

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ayrılmak istediği Hasan Hüseyin Subaşı tarafından boğulan Alev Koç'un kardeşi Zeynep İbili, ablasının ölmeden önce kredi çektiğini ve bunu öldükten sonra öğrendiklerini belirterek, "Bir dolandırıcı tarafından canice katledildi. Tahmini 4 milyon TL diye biliyoruz ve para ortada yok, ne oldu bilmiyoruz" dedi. Daha Az Göster