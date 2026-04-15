        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da yaşanan lisedeki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da yaşanan lisedeki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da bir okulda yaşanan silahlı saldırı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, Biz olaya gerçekten üzüldük. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla süreci yürütüyoruz." dedi. Yaralıların durumu hakkında bilgilendirme yapan Bakan, "Sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var" açıklamalarında bulundu

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 12:52 Güncelleme:
        "Bir öğretmende kalıcı hasar olabilir"

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da yaşanan silahlı saldırı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Saldırı hakkında konuşan Tekin, "Biz olaya gerçekten üzüldük. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla süreci yürütüyoruz.

        Biz olaydan haberdar olur olmaz dün öğle saatlerinde bölgeye en yakın lokasyondaki en üst düzey arkadaşımız, Talim Terbiye Kurulu Başkanımızdı. Programını yarıda keserek doğrudan oraya geçti. Gün boyu oradaydı, gün boyu sürekli iletişim halindeydik. Yani Talim Terbiye Kurulu Başkanımız bakanlık içerisindeki bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi.

        Bu sabahtan itibaren de iki genel müdürümüz orada. Bu konularda tedbir alması gereken iki arkadaşımız orada. Sürekli valilikle irtibat halindeyiz, gerekli tedbirleri alıyoruz, alacağız.

        Biz bu tür olaylardan sonra soruşturma zaten başlatırız. Soruşturma dediğimiz şey; konudan yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir. Ama soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden de hep beraber kaçınmamız gerekir.

        Ben bugüne kadar hiçbir kez soruşturma tamamlanmadan kesin kanıtlar ortaya çıkmadan açıklama yapmadım, bu konuyla ilgili de yapmam. Gazetelerde birileri yorum yapıyor, konuşuyorlar; bunların hepsi bizim müfettişlerin, hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinde değerlendirilecek olan şeylerdir. Kimseyi yanlış yönlendirmemek adına sadece şunu söyleyeyim:

        Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını koruyacak şekilde soruşturmayı devam ettiriyoruz, devam edeceğiz.

        Valilik sürekli açıklama yapıyor, bilgilendirme yapıyor. Buraya gelmeden önce de konuştuk biz. Yaralılarımızın sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber, olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişelerimiz var, süreci de takip ediyoruz.

        İçişleri Bakanlığımız ve biz her dönemin başında valilerimizin başkanlığında okullarımızı güvenlik ve risk açısından bir değerlendirmeye tabi tutarız, tedbirlerimizi alırız. Tedbir alınan okullarımızda da oluyordur, alınmayanlarda da olabilir. Dolayısıyla biz güvenlik tedbirleri açısından İçişleri Bakanlığıyla süreçleri ortak yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız tespitlerde risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız; bir kısım okullarımıza doğrudan polis var, kapısında devriye bekleyen okullarımız var, sivil polisler tarafından güvenlik açısından kontrol edilen okullarımız var. Bunların hepsi bizim sistemimiz içerisindeki okullarımızın güvenlik tedbirleri açısından gündemimize aldığımız konulardır." dedi.

