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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli güreşçi Zeynep Yetgil çeyrek finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli güreşçi Zeynep Yetgil çeyrek finalde!

        Paris 2024'te milli güreşçimiz Zeynep Yetgil, çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:46
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        Zeynep Yetgil çeyrek finalde!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek finale yükseldi.

        Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 53 kiloda Hindistanlı Antim Panghal ile karşı karşıya geldi.

        Zeynep Yetgil, rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Milli sporcu, çeyrek finalde Almanya'dan Annika Wendle ile karşılaşacak.

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