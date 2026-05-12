Milli İstihbarat Akademisi, yeni dönem yüksek lisans başvuru takvimini duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren akademi, istihbarat, güvenlik ve bölge çalışmaları alanlarında akademik üretimi artırmayı, stratejik bakış açısına sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Yeni eğitim döneminde İstihbarat Çalışmaları, Güvenlik Çalışmaları ve Bölge Çalışmaları alanlarında tezli yüksek lisans programları için öğrenci alımı yapılacak. Peki, MİA yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI BAŞLIYOR
Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programı başvuruları 18 Mayıs tarihi itibarıyla başlayacak.
Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat, güvenlik ve bölge çalışmaları alanlarında bilimsel bilgi üretimini desteklemeyi, analitik düşünceyi teşvik etmeyi ve stratejik vizyon geliştirecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Akademi, yeni dönemde İstihbarat Çalışmaları, Güvenlik Çalışmaları ve Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek.
MİA LİSANSÜSTÜ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
MİA, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programları için başvuru takvimini duyurdu.
Buna göre, adaylar, 18 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki üç farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programı başvuruları basvuru.mia.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Akademi bünyesindeki lisansüstü programlara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.
Adayların en az 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları gerekiyor. Lisans mezuniyet not ortalamasının ise 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65.00 olması şartı aranıyor.
Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için ALES'ten Sözel, Eşit Ağırlık veya Sayısal puan türlerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. GRE veya GMAT sınav sonuçları için de muadil puanlar kabul edilecek.
İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları tezli yüksek lisans programları için adayların İngilizce YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 70 puan almaları gerekiyor.
Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için ise İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerinden ilgili sınavlardan en az 70 puan alınması şartı aranıyor.