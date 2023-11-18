Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Türkiye, Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında Almanya ile mücadele edecek. Bu maç Almanya-Türkiye arasındaki dokuzuncu mücadele olacak. Daha önce EURO 2024'ün ev sahibi Almaya'yı 2 kere mağlup eden Türkiye, 4 maçtan ise mağlup ayrılmıştı. Almanya Türkiye hazırlık maçı, 18 Kasım Cumartesi günü canlı izlenebilecek. İşte Almanya-Türkiye maçı saati ve kanalı hakkında merak edilenler...
Almanya-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli takım Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında takımın son durumunu değerlendirecek. Son maçında Meksika ile karşı karşıya gelen Almanya mücadeleden 2-2'lik beraberlik ile tamamlamıştı. Türkiye ise Letonya mücadelesinden 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Heyecanla beklenen maç öncesinde futbol severler "Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Almanya-Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin merak edilen detaylar...
MİLLİ TAKIM ALMANYA KARŞISINDA MÜCADELE VERECEK!
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.
MİLLİ TAKIM ALMANYA İLE 26 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ
A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 26 kez karşı karşıya geldi. Türk Milli Takımı, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.
ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Berlin Olimpiyat Stadı'nda 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçı Polonya'lı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Milli maç saat 22:45'te TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
MONTELLA YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ MAÇ
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına Almanya karşısında çıkacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde gol görmedi.
Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
ALTAY BAYINDIR
ZEKİ ÇELİK
SAMET AKAYDIN
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
RIDVAN YILMAZ
BERAT ÖZDEMİR
EMRE AKBABA
YUSUF SARI
İRFAN CAN KAHVECİ
BARIŞ ALPER YILMAZ
BERTUĞ YILDIRIM