Türkiye - Romanya maçı için geri sayım! Milli maç tarihi ne zaman?
FIFA Dünya Kupası hedefiyle yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı, Play-Off yarı finalinde kritik bir viraja giriyor. Ay-yıldızlılar, dev turnuvaya bir adım daha yaklaşmak için Romanya karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu kader niteliğindeki mücadelenin oynanacağı tarih, başlama saati ve stadyum bilgilerine kilitlenmiş durumda. İşte detaylar...
Dünya Kupası biletine uzanan yolda hata payının kalmadığı aşamaya gelen A Milli Futbol Takımı, Play-Off yarı finalinde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Turnuva yolculuğunda belirleyici olacak bu karşılaşma öncesinde maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacağı futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde...
TÜRKİYE-ROMANYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE-ROMANYA MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
İlk eleme maçları TV8 ekranlarında takip edildi. Bu doğrultu da play-off aşamasının da bu kanalda yayımlanması bekleniyor.