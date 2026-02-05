Dünya Kupası biletine uzanan yolda hata payının kalmadığı aşamaya gelen A Milli Futbol Takımı, Play-Off yarı finalinde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Turnuva yolculuğunda belirleyici olacak bu karşılaşma öncesinde maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacağı futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde...