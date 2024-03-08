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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonu Katar'da açıyor - Motor Sporları Haberleri

        Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonu Katar'da açıyor

        Dünya Moto2 Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Deniz Öncü, sezonun ilk yarışında Katar'da piste çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:45
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        Milli motosikletçi'nin ilk durağı Katar!
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        Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Deniz Öncü, sezonun ilk mücadelesinde Katar'da piste çıkacak.

        Moto3'te elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün bu sezon ilk kez yarışacağı Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı, 10 Mart Pazar günü Lusail Uluslararası Pisti'nde koşulacak.

        Deniz Öncü, bu sezondan itibaren Red Bull KTM Ajo takımı için Moto2'de yarışmaya başlayacak.

        Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı TSİ 18.15'te başlayacak ve 18 turdan oluşacak.

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