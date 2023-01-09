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Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri nelerdir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil Milli Muharip Uçak projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından Milli Muharip Uçak (MMU) özellikleri ve ne zaman havalanacağı merak konusu oldu. İşte Milli Muharip Uçak (MMU) projesi hakkında tüm merak edilenler...

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  • Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri nelerdir? MMU ne zaman uçacak?

    Milli Muharip Uçak projesi yaşanan gelişmeler birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil Milli Muharip Uçağı proje çalışmalarının geldiği nokta konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, "Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri nelerdir? MMU ne zaman uçacak?" İşte Milli Muharip Uçak özellikleri ve havalanacağı tarih...
  • Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri nelerdir? MMU ne zaman uçacak?

    MİLLİ MUHARİP UÇAK NEDİR?

    MMU, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alması ve 2070 yılına kadar TSK envanterinde yer alması öngörülüyor.

    Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinde kullanılabilecek. MMU sayesinde Türkiye; ABD, Rusya, Çin'in ardından beşinci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.

     
  • Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri nelerdir? MMU ne zaman uçacak?

    MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

     
  • Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri nelerdir? MMU ne zaman uçacak?

    MMU Geliştirilmesi Projesi’nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

     
  • Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri nelerdir? MMU ne zaman uçacak?

    Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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