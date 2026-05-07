        Haberler Spor Diğer Yüzme Milli para yüzücü Defne Kurt yılın sporcusu seçildi!

        Singapur'da 2025 yılında düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt, Quality Dergisi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 13:18 Güncelleme:
        Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt, "Yılın Sporcusu" ödülünün sahibi oldu.

        Dünya Şampiyonası'nda yarışan 25 yaşındaki sporcu, kadınlar 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ile 200 metre bireysel karışıkta zirveye çıkarak bir dünya şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu ünvanını elde etmişti.

        Kurt, bu başarısının ardından Quality of Magazine dergisi tarafından “Yılın Sporcusu” seçildi. Düzenlenen gala gecesinde milli sporcuya ödülünü, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

