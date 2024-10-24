Milli Piyango, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir çekiliş düzenliyor. Bilet satışları devam ederken, çekiliş bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı da belli oldu. İşte, 29 Ekim'e özel Milli Piyango çekilişi saati, ikramiye tutarı ve diğer detaylar...