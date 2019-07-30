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Milli Piyango çekiliş sonuçları! MPİ 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sorgula

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleştirilen 29 Temmuz 2019 Milli Piyango sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye satılmayan biletlerde çıktı. Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştiriliyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango

Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam yapılan çekilişin ardından açıkladı. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sorgulama...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 29 TEMMUZ 2019

Milli Piyango çekiliş saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri ise saat 19.00-19.30 arasında erişime açıldı.

29 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SORGULAMA

29 TEMMUZ 2019 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ

 
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (İSTANBUL)- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , MUĞLA-MERKEZ 
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
407169
10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
024547 079502 084767 092230 181998 246428
271201 360363 525595 540193
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
04604 17186 18423 18682 20849 21064
26090 38404 49900 52888 56412 70345
71853 73162 81899 84270 95240 97861
97875 98012
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 
0884 2527 2855 2938 3541 3661
3820 3958 4295 6680 7205 8102
8444 9085 9989
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 
013 105 112 234 283 368
462 484 926 937
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 
29 39 45 50 53 64
67 96
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 
1 6
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
007169 107169 207169 307169 400169 401169
402169 403169 404169 405169 406169 407069
407109 407119 407129 407139 407149 407159
407160 407161 407162 407163 407164 407165
407166 407167 407168 407179 407189 407199
407269 407369 407469 407569 407669 407769
407869 407969 408169 409169 417169 427169
437169 447169 457169 467169 477169 487169
497169 507169
 

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