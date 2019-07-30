Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam yapılan çekilişin ardından açıkladı. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sorgulama...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 29 TEMMUZ 2019
Milli Piyango çekiliş saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri ise saat 19.00-19.30 arasında erişime açıldı.
29 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SORGULAMA
29 TEMMUZ 2019 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ
271201 360363 525595 540193
26090 38404 49900 52888 56412 70345
71853 73162 81899 84270 95240 97861
97875 98012
3820 3958 4295 6680 7205 8102
8444 9085 9989
462 484 926 937
67 96
402169 403169 404169 405169 406169 407069
407109 407119 407129 407139 407149 407159
407160 407161 407162 407163 407164 407165
407166 407167 407168 407179 407189 407199
407269 407369 407469 407569 407669 407769
407869 407969 408169 409169 417169 427169
437169 447169 457169 467169 477169 487169
497169 507169
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