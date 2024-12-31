Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar neler?
2025 Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürerken, Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar neler?" İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar...
Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar... Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı yaşanacak. Çekiliş öncesinde Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar merak konusu oldu. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar neler?" İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
3 rakamı 3 kez çıktı
2 rakamı 10 kez çıktı
1 rakamı 9 kez çıktı
7 rakamı 9 kez çıktı
4 rakamı 7 kez çıktı
5 rakamı 7 kez çıktı
6 rakamı 7 kez çıktı
MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında - 9794035
2017 yılında - 2796288
2016 yılında - 0556013