Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar... Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı yaşanacak. Çekiliş öncesinde Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar merak konusu oldu. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar neler?" İşte detaylar...