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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar neler? 2025 Yılbaşı özel çekilişi

        Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar neler?

        2025 Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürerken, Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar neler?" İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:52
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        1

        Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar... Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı yaşanacak. Çekiliş öncesinde Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar merak konusu oldu. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve numaralar neler?" İşte detaylar...

        2

        MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

        3 rakamı 3 kez çıktı

        2 rakamı 10 kez çıktı

        1 rakamı 9 kez çıktı

        7 rakamı 9 kez çıktı

        4 rakamı 7 kez çıktı

        5 rakamı 7 kez çıktı

        6 rakamı 7 kez çıktı

        3

        MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

        2021 yılında - 9876066

        2020 yılında - 9884757

        2019 yılında - 1358490

        2018 yılında - 9794035

        2017 yılında - 2796288

        2016 yılında - 0556013

        4

        MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

        Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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