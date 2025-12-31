Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve rakamlar neler?
Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar, 2026 Mili Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde gündemi meşgul etmeye başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve rakamlar neler?" İşte detaylar...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Zengin olma hayaliyle, yılbaşı özel çekilişi için, çeyrek, yarım, tam bilet almayı düşünenler, Milli Piyango'da en çıkan sayı ve rakamları merecek altına aldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve rakamlar neler?" İşte Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar...
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
3 rakamı 3 kez çıktı
2 rakamı 10 kez çıktı
1 rakamı 9 kez çıktı
7 rakamı 9 kez çıktı
4 rakamı 7 kez çıktı
5 rakamı 7 kez çıktı
6 rakamı 7 kez çıktı
MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR
2023 yılında - 3550054
2022 yılında - 6530303
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında - 9794035
2017 yılında - 2796288
2016 yılında - 0556013