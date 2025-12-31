Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve rakamlar neler? 2026 Yılbaşı özel çekilişi

        Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve rakamlar neler?

        Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar, 2026 Mili Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde gündemi meşgul etmeye başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve rakamlar neler?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:09
        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Zengin olma hayaliyle, yılbaşı özel çekilişi için, çeyrek, yarım, tam bilet almayı düşünenler, Milli Piyango'da en çıkan sayı ve rakamları merecek altına aldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve rakamlar neler?" İşte Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar...

        MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

        3 rakamı 3 kez çıktı

        2 rakamı 10 kez çıktı

        1 rakamı 9 kez çıktı

        7 rakamı 9 kez çıktı

        4 rakamı 7 kez çıktı

        5 rakamı 7 kez çıktı

        6 rakamı 7 kez çıktı

        MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

        2023 yılında - 3550054

        2022 yılında - 6530303

        2021 yılında - 9876066

        2020 yılında - 9884757

        2019 yılında - 1358490

        2018 yılında - 9794035

        2017 yılında - 2796288

        2016 yılında - 0556013

        MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

        Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

