Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Zengin olma hayaliyle, yılbaşı özel çekilişi için, çeyrek, yarım, tam bilet almayı düşünenler, Milli Piyango'da en çıkan sayı ve rakamları merecek altına aldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, "Milli Piyango'da en çok çıkan sayı ve rakamlar neler?" İşte Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar...