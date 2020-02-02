Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları, kuponlarına henüz bakamayan vatandaşların gündeminde. Dün akşam 1293. kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri haberimizde...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - MPİ 1 ŞUBAT

10 - 11 - 16 - 17 - 42 - 46

SAYISAL LOTO İKRAMİYE BİİLGİLERİ

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 98

4 bilen kişi sayısı : 5.677

3 bilen kişi sayısı : 114.816

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.895.334,18 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.737,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 100,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,20 TL

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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 defa gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto çekilişi Çarşamba günleri saat 21.45'te, Cumartesi günleri ise saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor.