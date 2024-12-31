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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango TV yılbaşı özel çekilişi canlı izle 31 Aralık 2024! Milli Piyango TV 2025 yılbaşı çekilişi canlı yayın izle linki!

        Milli Piyango TV yılbaşı özel çekilişi canlı izle 31 Aralık 2024!

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Yeni yıla zengin olma hayaliyle girebilmek adına yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, Milli Piyango TV yılbaşı özel çekilişi canlı izle ekranını haberimiz üzerinden takip edebilecek. Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izleme ekranı'na https://www.haberturk.com/ ulaşabilirsiniz. İşte 31 Aralık 2024 Salı Milli Piyango TV yılbaşı özel çekilişi canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:17
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        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Büyük ikramiyeyi kazanmak adına bilet alanlar noter huzurunda gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı çekilişini canlı olarak haberimiz üzerinden takip edilebilecek. Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı paylaşıldı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 600 milyon TL olacağı duyuruldu. İşte Milli Piyango TV 2025 yılbaşı çekilişi canlı yayın izle ekranı...

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinin millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

        Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başlayacak.

        18:30-22:00 saatleri arasında 1.200 TL ve 60 milyon TL arasındaki 12 farklı kategori için çekilişler gerçekleştirilecek.

        Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23:15 ve 23:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 150 TL

        Yarım bilet: 300 TL

        Tam bilet: 600 TL

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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