Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet ne kadar, büyük ikramiye ve diğer ikramiye miktarları nedir?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor: Büyük ikramiye ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan artarak devam ediyor. Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte, büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak açıklandı. Şansını denemek isteyenler biletlerini alırken, çekilişin ne zaman ve saat kaçta yapılacağıyla ilgili sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte yılbaşı çekilişiyle ilgili tüm detaylar ve merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 15:49 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı! Bu yıl 600 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye, hayalleri süslerken milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor. Yoğun ilgi gören bilet satışları tüm hızıyla devam ederken, 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişle kazanan numaralar belirlenecek. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili tüm detaylar...

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

        Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 150 TL

        Yarım bilet: 300 TL

        Tam bilet: 600 TL

        5

        Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Durak yolunda kahreden kaza! 500T şoförü gözaltında
        Durak yolunda kahreden kaza! 500T şoförü gözaltında
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler