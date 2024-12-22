Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak olan çekilişte, büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak açıklandı. Şansını denemek isteyenler, biletleri hızla tüketirken çekilişin tarihi ve saati ise merak ediliyor. İşte yılbaşı özel çekilişiyle ilgili merak edilenler ve tüm detaylar...