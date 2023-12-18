Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte 2023 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları
Yılbaşına günler kala Milli Piyango'ya dair araştırmalar hız kazandı. Bu sene çeyrek, yarım veya tam yılbaşı piyango bileti alanlar 400 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deneyecek. Peki, 2023 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bileti ve büyük ikramiye ne kadar? İşte, detaylar...
Aralık ayının son günlerine girmemizle beraber Milli Piyango yılbaşı çekilişi gündeme geldi. Bu sene 400 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye için bilet almak isteyenler fiyatları araştırıyor. İşte, 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşecek Milli Piyango'nun çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.
YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.
2024 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU