Haberler Yaşam Milli piyango yılbaşı bilet fiyatları ile çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar? 2024 Milli Piyango büyük ikramiyesi kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte 2023 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları Yılbaşına günler kala Milli Piyango'ya dair araştırmalar hız kazandı. Bu sene çeyrek, yarım veya tam yılbaşı piyango bileti alanlar 400 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deneyecek. Peki, 2023 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bileti ve büyük ikramiye ne kadar? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:51 facebook

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Aralık ayının son günlerine girmemizle beraber Milli Piyango yılbaşı çekilişi gündeme geldi. Bu sene 400 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye için bilet almak isteyenler fiyatları araştırıyor. İşte, 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşecek Milli Piyango'nun çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ