Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları, yeni yıla milyoner olarak girme umuduyla bilet almak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli Piyango Online’da 9 Kasım 2024 itibarı ile satışa sunuldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte tam bilet fiyatı...