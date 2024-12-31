Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? Milli Piyango yarım bilet fiyatı

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak. Yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından 600 milyon liralık büyük ödülün sahibi belli olacak. Toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'nin dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi öncesinde yarım bilet fiyatı merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı ne kadar?" İşte 2025 Milli Piyango yarım bilet fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Milli Piyango tam, çeyrek ve yarım bilet fiyatları, yeni yıla milyoner olarak girme umuduyla bilet almak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli Piyango Online’da 9 Kasım 2024 itibarı ile satışa sunuldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yarım bilet fiyatı...

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

        Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

        Yarım bilet: 300 TL

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı