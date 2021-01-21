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Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta

İş Sanat sahnesi bu akşam Milli Reasürans Oda Orkestrası'nı ağırlıyor. Çellist Çağ Erçağ'ın solist olarak yer alacağı konser saat 20.30'da başlayacak ve İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz izlenebilecek.

Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta


Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın, şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki yeni konseri izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen konserde çellist Çağ Erçağ solist olarak yer alıyor.

Azerbaycanlı ünlü şair ve besteci Telman Hacıyev’in unutulmaz eseri Laleler’den Arjantinli besteci Enrique Alessio’nun “Cantemos Corazon” tangosuna uzanan geniş ve renkli bir repertuvarı olan konser, YouTube’da ilk gösteriminin yapılacağı 21 Ocak saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konser, İş Sanat’ın zengin programındaki diğer etkinlikler gibi sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.

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Çağ Erçağ

Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın İş Sanat çevrim içi programında yer alan ilk konserini de İş Sanat sosyal medya hesapları ve internet sitesinden izlemek mümkün. Neyzen Murat Salim Tokaç ve arpist Çağatay Akyol’un solist olarak katıldığı bu konseri yine şef Hakan Şensoy yönetiyor.

İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. “Bilal Karaman Quartet ve Ece Göksu” caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek. Yazarının Sesinden serisine 25 Ocak’taEthem Baran “Döngel Dünya” eseriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak.

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