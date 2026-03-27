Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanı Güler'den "Epstein'in özel jetinin İncirlik Hava Üssü'nü kullandığı" iddiasına yalanlama

        Milli Savunma Bakanı Güler'den "Epstein'in özel jetinin İncirlik Hava Üssü'nü kullandığı" iddiasına yalanlama

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Jeffrey Epstein'in özel jetinin İncirlik Hava Üssü'nü kullandığı" iddiasını yalanladı. Güler, "Üs içerisine yurtdışından gelen ya da Üs üzerinden yurtdışına giden şahıslara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı Pasaport Polisi tarafından ilgili mevzuatları uyarınca işlem yapılmaktadır. Yazılı soru önergesinde belirtilen iddialar kapsamında bir ihbar, şikayet veya resmi bildirim bulunmamaktadır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Güler'den o iddialara yalanlama

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder "Jeffrey Epstein'in özel jetinin İncirlik Hava Üssü'nü kullandığı" iddiasına ilişkin, "İddialar kapsamında bir ihbar, şikayet veya resmi bildirim bulunmamaktadır." dedi.

        İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Milli Savunma Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesinde, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili iddiaları hatırlattı.

        Taşcı, soru önergesinde, Epstein'e ait özel jetin İncirlik Hava Üssü'nü iniş, kalkış ya da transit amaçlı kullanıp kullanmadığını, askeri hava üslerinde insan ticareti ve çocukların yasa dışı taşınmasına karşı korunması amacıyla Bakanlıkça uygulanan özel bir denetim veya risk önleme mekanizmasının olup olmadığını sordu.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yanıtlanan soru önergesinde, tüm askeri hava üslerinin, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca 1. derece askeri yasak bölge statüsünde olduğu hatırlatıldı.

        Bu tesislere giriş ve çıkışların yalnızca yetkilendirilmiş personel ve özel izinli araçlar tarafından biyometrik doğrulama ve sıkı kimlik kontrolü eşliğinde gerçekleştirildiğinin vurgulandığı yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

        "10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Hava Üssü), mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan bir Türk Hava Kuvvetleri tesisidir. İncirlik Hava Üssü içerisine yurtdışından gelen veya Üs üzerinden yurtdışına çıkan her türlü malzemeye Ticaret Bakanlığına bağlı İncirlik Gümrük Müdürlüğü tarafından, Üs içerisine yurtdışından gelen ya da Üs üzerinden yurtdışına giden şahıslara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı Pasaport Polisi tarafından ilgili mevzuatları uyarınca işlem yapılmaktadır. Yazılı soru önergesinde belirtilen iddialar kapsamında bir ihbar, şikayet veya resmi bildirim bulunmamaktadır."

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
