Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından resmen başladı. Yeni sistemde bazı bakanlıklar birleştirildi bazı bakanlıkların ise isimleri değişti. İsmi değişmeyen bakanlıklar arasında ise Milli Savunma Bakanlığı da var. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Milli Savunma Bakanı kim oldu? sorusu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de yeni kabineyi açıklamasıyla beraber cevabını buldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı sistemi Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sistemde en çok merak edilen bakanlıklar arasında Milli Savunma Bakanlığı da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi Beştepe'de ilan etmesinin ardından Milli Savunma Bakanı kim oldu sorusu da cevabını bulmuş oldu. Buna göre Hulusi Akar yeni Milli Savunma Bakanı oldu.

HULUSİ AKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1952 Kayseri doğumlu. 1972 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1973 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 2013-2015 yılları arasında Karakuvvetleri Komutanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevini İlker Başbuğ'dan devralmıştı.

Evli ve 2 çocuk babası.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı