Milli Savunma Bakanlığı Ferhat Göçer'in yazdığı marşı paylaştı

"Yaz dağlara, yaz bulutlara, yaz bu sevdayı, bu can feda sana, bil ki kutsal emanetsin bu topraklara, şafakta parlayan hürriyet" dizeleriyle başlayan marş için hazırlanan videoda, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait tarihi görüntülerin yanı sıra Mehmetçiğin çeşitli tatbikatlarından görüntüler de yer aldı.