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        Haberler Müzik Milli Savunma Bakanlığı Ferhat Göçer'in yazdığı marşı paylaştı

        Milli Savunma Bakanlığı Ferhat Göçer'in yazdığı marşı paylaştı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şarkıcı Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne özel bestelediği marşı sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:15
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        Milli Savunma Bakanlığı, Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel bestelediği marşı paylaştı.

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        "Yaz dağlara, yaz bulutlara, yaz bu sevdayı, bu can feda sana, bil ki kutsal emanetsin bu topraklara, şafakta parlayan hürriyet" dizeleriyle başlayan marş için hazırlanan videoda, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait tarihi görüntülerin yanı sıra Mehmetçiğin çeşitli tatbikatlarından görüntüler de yer aldı.

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        Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs'a barışı ve güvenliği getirdiği Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Rum terör örgütü tarafından vahşice katledilen soydaşlarımızın acısını daima içimizde yaşıyoruz."

        #ferhat göçer
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