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        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanlığı işçi alım kura tarihi: 2024 MSB 1829 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman?

        Milli Savunma Bakanlığı işçi alım kura tarihi: 2024 MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı 24 - 29 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ile; İnşaat ustası, çiftçi, marangoz, sıhhi tesisatçı, terzi, şoför gibi birçok meslek grubunda istihdam sağlamış olacak. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar kura çekiminin yapılacağı tarihi gündemine aldı. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından, asıl ve yedek adaylar netlik kazanmış olacak. İşte 2024 MSB kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 22:32 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:32
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından, gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. İşçi alımında adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınava katılım gösterecek adaylar ise kura çekimi ile belirlenecek. Peki, "MSB 1829 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, Milli Savunma Bakanlığı kura çekimi ne zaman?" İşte Milli Savunma Bakanlığı kura çekim tarih...

        2

        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

        3

        İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı sözlü sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek 70 puanın altındaki adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası puanı bu puan üzerinden tespit edilecek.

        4

        Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan)

        yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

        5

        MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEK GRUPLARINA YAPILACAK?

        Elektronik Teknisyeni

        İş Makineleri Operatörü

        Kaynakçı

        Frezeci

        İnşaat Ustası

        Ciltçi

        Matbaa Teknisyeni

        6

        Sıhhi Tesisatçı

        Marangoz

        Ofset Baskı Operatörü

        Kaloriferci

        Elektrikçi

        Kaynak Teknisyeni

        Otomotiv Boya Ustası

        7

        Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi

        Terzi

        Jeneratör Tamircisi

        Şoför - Yük Taşıma

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