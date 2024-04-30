Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından, gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. İşçi alımında adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınava katılım gösterecek adaylar ise kura çekimi ile belirlenecek. Peki, "MSB 1829 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, Milli Savunma Bakanlığı kura çekimi ne zaman?" İşte Milli Savunma Bakanlığı kura çekim tarih...