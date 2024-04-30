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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı takvimi 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımında farklı kadrolar yer alıyor. Diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip olarak Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belirlendi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:18
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        Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri le takip ediliyor. Bakan Koca tarafından toplamda 36 bin personel alınacağı ve farklı branşlarda olacağı bilgisi gelmişti. Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin personel alımı için başvuru kılavuzu merakla bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı için tarih bilgisi şu an yok. Başvuru tarihlerinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

        Personel alımının yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

        İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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        Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun." dedi.

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