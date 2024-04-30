SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.