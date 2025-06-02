Milli sporcu nasıl olunur? Milli sporcu olma şartları nelerdir?

MİLLİ SPORCU NASIL OLUNUR?

Milli sporcu olmak, azim, disiplin ve yüksek motivasyon gerektiren zorlu ama bir o kadar da gurur verici bir süreçtir. Öncelikle kişinin spor yaptığı dalda yetenekli ve kararlı olması gerekir. Genç yaşlardan itibaren düzenli ve yoğun antrenmanlar yaparak fiziksel ve teknik becerilerini geliştirmek büyük önem taşır. Milli sporcu olma yolunda ilk adım kulüp veya okul takımlarında gösterilen başarılı performansla başlar. Buradan il, bölge ve ardından ulusal seviyede düzenlenen seçme ve yarışmalara katılarak yeteneklerini kanıtlamak gereklidir.

MİLLİ SPORCU OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bu unvanı almak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili spor federasyonlarının belirlediği kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek gerekir.

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Temel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Milli sporcu olmak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır.

Lisanslı Sporcu Olmak: İlgili spor federasyonuna kayıtlı ve lisanslı bir sporcu olmak zorunludur. Lisansınızın güncel ve geçerli olması gerekmektedir.

Sportif Yeterlilik ve Başarı: Milli sporcu unvanı, belirli uluslararası spor organizasyonlarında fiilen yarışarak elde edilir. Her spor dalının kendi içinde farklı başarı kriterleri olabilir.

Uluslararası Temsil Görevi ve Yarışmalar

Milli sporcu belgesi alabilmek için sporcunun, ilgili spor federasyonu tarafından belirlenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili spor federasyonlarının yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmi müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmiş olması gerekir.

A Sınıfı Millilik: Olimpik ve Paralimpik Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları (büyükler kategorisi). Bu tür organizasyonlarda elde edilen başarılar, en üst düzey millilik belgesini (A sınıfı) kazandırır.

B Sınıfı Millilik: Üniversite Oyunları (Üniversiade), Akdeniz Oyunları, İslam Dayanışma Oyunları gibi büyük uluslararası oyunlar; Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları finalleri; Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları.

C Sınıfı Millilik: Balkan Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Dünya Şampiyonaları (gençler ve yıldızlar kategorileri), Avrupa Şampiyonaları (gençler ve yıldızlar kategorileri) gibi yarışmalar ve diğer uluslararası resmi turnuvalar.

Sadece bir müsabakaya dahil edilmek veya isminin listede yer alması yeterli değildir. Sporcunun, ilgili yarışmada fiilen mücadele etmiş olması (takımda oynamak veya müsabaka yapmak suretiyle) ve klasman listesinde yer alması şarttır.