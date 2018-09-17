Boksta Türkiye üçüncülüğü ve birçok önemli derecesi bulunan D.K., Fenerbahçe Spor Kulübü'nde lisanslı boksördü. Yaklaşık 10 yıl spor hayatını devam ettirdiği kulübünde boks şube kaptanı tarafından tacize uğradığını iddia etti. Yaşadığı zor günlerin ardından da hukuk mücadelesi başlattı.

TACİZ İDDİASI

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre kulübün boks şube sorumlusu tarafından taciz ve tehdit edildiğini, psikolojik tedavi görmeye başladığını belirten genç kadın yaşadıklarına kimseyi inandıramadı. Hatta 'iftira' suçlamasıyla kulüpten kovuldu.

ADLİ TIP: DEPRESYONA GİRDİ

Hukuk mücadelesi başlatan D.K. Adli Tıp'ın kapısını çaldı. Adli Tıp raporunda milli sporcunun yaşadığını belirttiği olaylara bağlı olarak depresyona girdiği kaydedildi. Uzmanlar, olaylar sonrası genç kadının sağlığının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde bozulduğunu ifade etti. Raporda kadının yaşadığı olaydan şiddetli düzeyde etkilendiğinin altı çizildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kulüpte kendisine destek bulamadığını iddia eden D.K. soluğu savcılıkta aldı. Aralık 2017'de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili “cinsel taciz” suçundan soruşturma başlattı. Boks şube sorumlusu M.Ö. şüpheli olarak Nisan 2018'de ifade verdi. Sporcunun başarısızlığı nedeniyle kulüpten ayrıldığını iddia eden M.Ö., kendisine iftira atıldığını öne sürdü, suçlamaları kabul etmedi. M.Ö.'nün kulüpteki yönetim değişikliği nedeniyle pozisyonuna devam etmediği öğrenildi.

Savcılık ise soruşturmasında her iki tarafı ve tanıkları dinledi. Adli Tıp raporunu da dosyaya ekledi.

“PES ETMEYECEĞİM”

Yaşadıklarını Habertürk'e anlatan D.K. korktuğunu belirterek, “İntihar etme meyiline geldim. Yıllarca tehdit ediyorlardı. Kadın olmamı kullanarak 'senin adın kirlenir' dediler. Maça çıkarılmamayla tehdit edildim. Pes etmeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü ben zaten kaç yıldır hapis yaşadım. İçimde hapis yaşadım. Hâlâ da yaşıyorum” dedi. Kulüpteki arkadaşlarının da kendisine destek olmadığını söyledi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Avukatı Şeref Erdem Eren ise, “Bu süreç çokça kişinin başına gelmesine rağmen hiç kimse destek bulamadığı için bu konular kapatılıyor ve gidiyor. Sürecin takipçisi olacağız. Peşini bırakmama gayretindeyiz” diye konuştu.

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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