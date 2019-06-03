Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu ile Dorukhan Toköz'ün tedbir amaçlı yer almadığı belirtildi.
Okay Yokuşlu ve Mahmut Tekdemir'in de takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Antrenmanda, dün Özbekistan ile oynanan maçta süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı.
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