Gergin bekleyiş

Türkiye ile Hırvatistan arasında Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda oynanan maçın ardından Hırvat Federasyonu’nun 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması deprem etkisi yarattı.

İkinci test sonucu belli olana kadar İstanbul’da izole edilecek olan Hırvat futbolcu 45’te apar topar oyundan çıkarıldı. Vida’nın karşılaşma öncesi Beşiktaş’tan eski takım arkadaşları Caner, Cenk Tosun, Dorukhan ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile sarılması Rusya ve Macaristan maçları öncesi panik oluşturdu.

YAPILAN İLK TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Riva’da kampa giren Milli Takım yetkilileri tedbirleri üst seviyeye çıkardı. A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri de tamamen negatif çıktı. Ancak bu sevindirici habere rağmen Riva’daki tüm koronavirüs önlemleri alınmaya devam edilecek.

15 Kasım’da oynanacak Rusya karşılaşmasına kadar A Milli Takımımıza her gün test yapılacak. Koronavüsün kuluçka süresi 3 ila 7 gün arası sürüyor. Bu nedenle bugün yapılacak koronavirüs testleri sonrası Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği net olarak belli olmuş olacak.

UEFA KURALLARI NET OLARAK AÇIK

UEFA, maçlardan 2 gün önce yapılan testleri dikkate alıyor. Buna göre Milli Takımımız, 15 Kasım Pazar günü Rusya ile oynayacağı maç için bugün kritik teste girecek. Yine kurallar gereği takımda en az 1’i kaleci olmak üzere 13 futbolcunun koronavirüs testinin negatif çıkması bir maçın oynanması için yeterli olarak görünüyor. Dolayısıyla, Türkiye’den 1 gün önce İsveç karşısına çıkacak Hırvatistan’a da aynı kurallar uygulanacak.

UEFA test sonrası Rusya maçı ile ilgili net bir karar verecek.

VİDA'NIN TEMAS ETTİĞİ İSİMLER:

Şenol Güneş, Cenk Tosun, Dorukhan Tököz, Caner Erkin.

HIRVATİSTAN PANİKTE

Vida'nın testinin pozitif çıkması Hırvatları da şaşkına uğrattı. Durumun çok kritik olduğunu yazan Hırvat basınına şu haberler yansıdı:

DNEVNO: Vida, Modric'e sarıldı, 6 oyuncuyla çok yakın temasta bulundu. En iyi senaryo sadece onun enfekte olması olur. Kovacic, Brozovovic, Badelj, Melnjak ve Orsic ile birlikte teknik direktör Dalic, Split'ten İstanbul'a Vida ile beraber gelmişlerdi.

DNEVNIK: İstanbul'da şok: Vida enfekte oldu. Futbol Federasyonu, maç ortasında test sonuçlarını açıkladı.

NOVI LIST: Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Federasyon, maçın devre arasında açıklama yaptı ve kadrodan çıkarıldı.