SAHA İstanbul'un yeni üyeleri arasında Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi TUSAŞ, ülkedeki test ve değerlendirme altyapısının etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulan TRTest de yer aldı

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: "Kümelenme bünyesinde bugüne kadar gurur duyduğumuz çeşitli işlere imza atıldı. Yeni katılımlarla bunların sayısını artırmayı, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yerlilik oranını artırmayı ve yeni milli sistemleri ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi





